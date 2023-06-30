Engin Fırat: "Nicolaescu Türk futboluna çok uygun"

Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, Trabzonspor'un transfer gündeminde olan eski öğrencisi Moldovalı Ion Nicoleascu'yu değerlendirerek, oyuncunun Türk futboluna çok uygun olduğunu dile getirdi.

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Trabzonspor'un gündemindeki Moldovalı santrfor Ion Nicolaescu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Moldova Milli Takımı'nda oyuncunun hocalığını da yapan Fırat, eski öğrencisini U21'den A Takım'a aldığı dönemde forma giyebilmek için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, “Moldova Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra dönem dönem U21 Takımı'nda yer alan Nicolaescu'yu A Milli Takım'a davet ettim. O dönemde Moldovalılar bile anlam veremedi ve hatta eleştirenler bile oldu. Bu gibi durumlara aslında İran'dan alışkınım. Benim çalıştığım dönemde İran Milli Takımı'nda ilk kez şans verdiğim oyunculardan altısı hala kadronun önemli parçaları olarak oynuyor. Hepsinin de Avrupa'da önemli kariyerleri oldu. Nicolaescu da düşündüğüm gibi formayı hemen aldı. Bu noktada genç oyuncuların yeteneği ve potansiyelinin yanı sıra gelişime açıklığı ve isteği çok önemlidir. Ion da bu konuda hep üzerine düşeni yaptı” şeklinde konuştu.

"Türk futboluna çok uygun bir santrfor tipi"

Nicolaescu'nun Türk futboluna uygun bir santrfor olduğunu aktaran Engin Fırat, “Trabzonspor'un oyuncuya ilgisi olduğuna dair haberleri ben de görüyorum. Hem yaşı, hem potansiyeli hem de oyun stili açısından doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Özellikleri, fizik gücü ve oyun tarzı bizim futbolumuza çok uygun. Takımlarımızın bu tür transferlere yönelmelerini sportif açıdan da mali açıdan da çok önemli buluyorum” diye konuştu.

"Maliyeti 10-15 katına çıktı"

Eski öğrencisinin milli takımda forma giydikten sonra değerini artırdığının da altını çizen Engin Fırat, "Zaman zaman benden çalıştığım oyuncularla ilgili tavsiyede bulunmamı isteyen kulüplerimiz oluyor. Geçtiğimiz sene de böyle bir talep üzerine Nicolaescu'dan bir kulübümüze bahsetmiştim. O dönem maliyeti de çok uygundu aslında ama bizde maalesef ideallerle icraatler arasında fark oluyor işin sonunda. Nicolaescu da bunun üzerine çok başarılı bir sezon geçirdi, hem kulübünün hem milli takımının başarısına katkıda bulundu. Doğal olarak şu anda maliyeti 10-15 katına çıktı. Keşke bu aradaki farklardan oluşan gelirleri bizim kulüplerimiz elde edebilse” ifadelerini kullandı.