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Engin Fırat, Rusya'ya geçit vermedi

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’nde rakiplerinden Rusya, Türk Teknik Direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Moldova’yla oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde rakiplerinden Rusya, Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova'yla oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.


Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden olan Rusya, Kişinev'de Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova‘yla karşılaştı. Tarihi açıdan Moldova halkı için büyük önem arz eden mücadelede gol sesi çıkmazken, büyük farkla favori gösterilen Rusya'da eleştiriler artmaya başladı. Fırat, maç sonu yaptığı açıklamada, son 20 yılın en iyi Rusya takımı karşısında ekibinin iyi mücadele ettiğini ve aynı mücadeleyi pazar günü oynayacakları Yunanistan maçında da göstereceklerini söyledi.

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