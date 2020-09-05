Engin Fırat Slovenya'yı gözüne kestirdi!

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Kosova ile 1-1 berabere kalan Moldova'da hedef Slovenya mücadelesinden 3 puanla ayrılmak.

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Kosova ile 1-1 berabere kalan Moldova Milli Takımı, turnuvadaki ikinci mücadelesinde Slovenya ile oynayacak. Mücadele öncesi Türk teknik direktör Engin Fırat yönetiminde hazırlıklarını devam ettiren Moldova Milli Takımı Slovenya müsabakasından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Epureanu tekrar milli takımda

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Epureanu da, Kosova maçıyla birlikte Engin Fırat yönetimindeki milli takıma dönüş yaptı. Türk teknik adam, yaptığı açıklamada Epureanu'nun saha içi ve dışındaki duruşu, yaklaşımı ve çalışmasıyla özellikle genç futbolculara mükemmel bir örnek olduğunu söyledi. Kısa zamanda A Milli takıma monte ettiği ve Fransa, Kosova gibi takımlar karşısında 11'e koyduğu genç oyuncuların şaşırtan performansıyla tüm ülkenin hayranlığını kazanan Engin Fırat, Ionita, Carp, Coselev, Epureanu gibi üst düzey kariyere sahip tecrübeli oyuncularla yeni gençleri harmanlayarak, bir yandan yarışıp, bir yandan da milli takımın geleceğini inşa ettiklerini dile getirdi.

Fair-play üzüntüsü

Deneyimli teknik adam maç sonu röportajında Kosova'nın çok yetenekli ve her pozisyonda Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan oyunculara sahip bir Milli takım olduğunu fakat yedikleri golden önce sakatlanan futbolcularından dolayı dışarı attıkları toptan sonra Kosova'nın taç atışını kendilerine kullanarak fair-play ruhuna tamamen aykırı hareket ettiğini belirterek, bu kavramın çıkarlara göre şekillenen ve kullanılan bir terim olmamaması gerektiğini söyledi. Moldova'nın yediği gol de bu pozisyonun devamında ve takım 10 kişiyken gelmişti.