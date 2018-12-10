Engin Fırat: “Türk futbolunda pazarlama çok zayıf”

Arnavutluk takımlarından KF Vllaznia Shkoder'de futbol direktörü olarak görev yapan Engin Fırat, Türk futbolunda pazarlama konusunun çok zayıf olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk ekiplerinden KF Vllaznia Shkodre'in Futbol Direktörü Engin Fırat, önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda pazarlamanın çok zayıf olduğunu belirten Fırat, “Türk futbolunun yurt dışına açılmayan bir yapısı var. Son zamanlarda Beşiktaş'ın bu konuda çalışmaları olduğunu gördük. Ama özelikle Anadolu takımlarının çok içine kapanık olduğunu, tek gelir kaynaklarının televizyon ve siyasi büyükler olduğunu görüyoruz. Arnavutluk'un bu konuda Türkiye'den pek bir farkı yok. Hatta burası daha zor. Bunun sebebi ise Türkiye gibi ilgi çekici bir ülke değil. O yüzden burada daha iyi projeler üretmem gerek” diye konuştu.

“Katar'da kulübün tanıtımını yaptık”

KF Vllaznia Kulübü'nün Katar'da tanıtımını yaptıklarını belirten Fırat, “Bizim kulüple Katar'lı bir kulübü kardeş kulüp yaptık ve bunlardan çok fayda sağladık. Sonra da Katar futbolunun önemli bir ismini kulübün resmi temsilcisi yaptık. Bu bize hem transfer hem de sponsor konusunda önemli avantajlar sağladı. Bir başka projede ise Nijerya'da eski bir dostum olan Elio Faddoul ile iletişimim sayesinde kulübümüze sponsor oldu. Faddoul'un kurduğu futbol akademisi senelerdir büyük yetenekler yetiştirdi. Biz de ortak çalışmaya karar verdik. Yani akademide yetişen büyük yetenekleri Vllaznia'da parlatıp Avrupa'nın önemli liglerine satmak istiyoruz. Bu herkesin kazançlı çıkacağı bir yol. Bu yaz Collins Eziamaka'yı transfer ettik ve bu kış bir genç yetenek daha Derby Akademisi'nden transfer edeceğiz. Bunların dışında Nijerya'nın ünlü ve büyük şirketlerinden Kefiano Autos ve Nasco Group, akademiye sponsorluk ve pazarlama konusunda destek oluyor” ifadelerini kullandı.