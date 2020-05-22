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Engin Fırat'lı Moldova antrenmanlara başladı

Engin Fırat’ın teknik direktörülüğünü yaptığı Moldova Milli Takımı, aldığı özel izinle toplanıp, antrenmanlara başladı.

Engin Fırat'ın teknik direktörülüğünü yaptığı Moldova Milli Takımı, aldığı özel izinle toplanıp, antrenmanlara başladı.


Futbola korona virüs nedeniyle verilen ara sonrası Moldova Milli Takımı topbaşı yaptı. Tüm milli takım oyuncularının davet edildiği antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip korona virüs testine tabi tutuldu. Negatif çıkan sonuçların ardından milli takım oyuncuları antrenmanlarına Teknik Direktör Engin Fırat yönetiminde başladı. Kulüp takımlarından önce özel izinle toplanan milli takımda yeni oyuncuların görülmesi, antrenmanlarla taktik çalışma pratiklerinin yapılması ve oyuncuların fiziksel toparlanmalarına destek olmak amaçlanıyor.



Türkiye ile hazırlık maçı gündemde


Korona virüs salgını nedeniyle milli takımların hazırlık maçları takvimlerinin iptal edilmesi üzerine, yetkililer yeni maç planları üzerinde çalışmaya başladı. Türkiye ve Moldova federasyon yetkilileri ve teknik ekipleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki takım arasında bir hazırlık maçının da gündemde olduğu öğrenildi.

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