İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Engin Fırat'tan Mehmet Atmaca'ya ziyaret

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding’in sahibi Mehmet Atmaca’yı ziyaret etti.

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca'yı ziyaret etti.


Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca'ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette ONVO markasıyla birçok kulübe sponsor olan Mehmet Atmaca'yı spora yaptığı yatırımlardan dolayı


tebrik eden Engin Fırat, gelecekte yapılacak sponsorluklarla ilgili de bilgiler aldı. Mehmet Atmaca da yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil Engin Fırat'a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.