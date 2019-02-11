Enkaz alanındaki çalışmaların en net görüntüsü kamerada

Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası olay yeri ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Enkaz alanındaki çalışmalar kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde Çekmeköy'de bir sitenin park alanına askeri helikopter düşmüştü. 4 askerin şehit olduğu kaza sonrası olay yerinde ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Kaza kırım çalışmalarının yapıldığı alan kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin enkaz alanına bir branda çektiği görüldü.