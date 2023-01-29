Enner Valencia 4 golle tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde 4 gol kaydederek bir ilke imza attı. Valencia, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gollük performans sergiledi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertli takımın 4 golünü kaydeden Enner Valencia, kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 33 yaşındaki golcü, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez bir müsabakada 4 gollük performans sergileyerek tarihe geçmiş oldu. Valencia, müsabakanın 37, 39, 52 ve 69. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını da 19'a yükseltmiş oldu. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında hat-trick yapan Ekvadorlu golcü, 21. haftada oynanan Kasımpaşa maçında da rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Öte yandan Valencia, Fenerbahçe formasıyla da ilk kez bir müsabakada 4 gollük performans sergilemiş oldu. Ayrıca ligde 19 gole ulaşan Valencia'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.