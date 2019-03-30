Enterprise Türkiye, filosunu yeni nesil hibrit araçlarla genişletiyor

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, hibrit teknolojisinin önemli markalarından Toyota ile önemli bir işbirliğine imza attı. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, konu ile ilgili, "Hibrit ve elektrikli araçlara ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Müşterilerimiz, hem karbon ayak izini düşürmek hem de yakıt maliyetlerini azaltmak adına hibrit araçlara daha fazla rağbet gösteriyor. Biz de sektörün öncülerinden biri olarak müşterilerimize daha çevreci ve ekonomik modeller ile hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hibrit araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Araç kiralama müşterileri hem karbon ayak izini düşürmek hem de yakıt maliyetlerini azaltmak adına hibrit ve elektrikli araçlara daha fazla rağbet gösteriyor. 95 ülkede hizmet veren dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye de bu kapsamda adımlarını hızlandırırken, filosunu çevreci araçlar ile güçlendiriyor. Daha önce filosuna hibrit teknolojisini araçları ile dünyanın önemli çevreci otomotiv markası Toyota'nın Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid modelini ekleyen Enterprise Türkiye, son olarak Toyota'nın yine Türkiye'de üretilen yeni nesil Corolla Hybrid modelinden 1000 adet satın alarak filosuna kattığını açıkladı. 1000 adet Corolla Hybrid, Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün'ün katıldığı imza töreni ile Enterprise filosuna dahil oldu. Bu gelişme ile Toyota, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük hibrit filo satışını gerçekleştirirken, Enterprise Türkiye'de filosunda en fazla çevreci araç bulunduran araç kiralama şirketi olduğu belirtildi.

"Hibrit ve elektrikliye rağbet hızla artıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, önümüzdeki dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de araç tercihlerinin hızla hibrit ve elektrikli araçlara doğru yöneleceğine dikkat çekerek, "Dünya genelinde benzinli ve dizel araçların payı hızla azalırken hibrit ve elektrikli araçlara olan talep de aynı hızla artıyor. Kurumsal şirketler, hem karbon ayak izini düşürmek hem de yakıt maliyetlerini azaltmak adına hibrit araçlara daha fazla rağbet gösteriyor. Geçen yıl dünya genelinde 2,1 milyon hibrit ve elektrikli araç satıldı. Özellikle önümüzdeki dönemde bu rakam çok daha hızlı artacak ve Türkiye'de de hibrit ve elektrikli araçlar daha çok tercih edilecek. Biz de bu kapsamda gerek çevreciliği, gerekse ekonomik yakıt tüketimi açısından daha faydalı olan araçların filomuzda olmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda daha önce Toyota C-HR Hybrid modelini araç filomuza dahil etmiştik. 2019 yılında da Türkiye'de üretilmeye başlanan yeni nesil sedan Corolla Hybrid'i filomuza dahil ettik. Bunun ile birlikte söylemek isterim ki Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid araçlarımız Türkiye de üretiliyor olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu yıl turizmin etkisi ile daha da canlanacak olan araç kiralama sektöründe yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize daha çevreci ve ekonomik araçlar ile hizmet vermekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.