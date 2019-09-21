Enver Yıldırım'dan bronz madalya

Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan Plovdiv kentinde bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda Türkiye'yi kılıç branşında temsil eden milli eskrimci Enver Yıldırım, turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-32'yi maç yapmadan geçen Yıldırım, tablo-16'da karşılaştığı Kuveytli rakibi Yousef Alshamlan'ı 15-8 yenerek çeyrek-finale yükseldi. Çeyrek finalde Türk sporcu Umut Kaya ile karşılaşan Yıldırım, 15-8'lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Yıldırım, yarı finalde mücadele ettiği Gürcü rakibi Sandro Bazadze'ye 15-12 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Aynı organizasyonda mücadele eden sporcular Umut Kaya 8, Çağlayan Nehir Fırat 9, Özkan Zorlu Yıldırım 12, Muhammed Anasız 13 ve Mehmet Onay ise turnuvayı 16'ncı sırada tamamladı.

Organizasyon kapsamında yarın milli eskrimciler Delfin Su Aydoğan, Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Tuğçe Rana Kaya, Fatma Zehra Köse, Zeynep Kurt, Iryna Shchukla, Bağdagül Tuncan, Deniz Selin Ünlüdağ ve Yasemin Yeltekin piste çıkacak.