Enver Yücel: “Plymouth Raiders ile kupayı kazanmak istiyoruz”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İngiltere'de 2 yıl önce aldıkları basketbol takımı Plymouth Raiders ile ilgili, “Geçen hafta yarı final maçımız vardı, onu kazandık ve final maçını oynayacağız. Kazanırsak kupayı alan takım olacağız. Bu da bizi bir Türk olarak gururlandıracak” ifadelerini kullanırken, Afrika'da da bir takım alabileceklerini söyledi. Yücel, ayrıca kurumlarının spor alanında 30 branşta çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurum Kurumları Başkanı Enver Yücel, İngiltere'de satın aldıkları Plymouth Raiders Basketbol Takımı ile alakalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eğitim denilince bütün dünyada eğitim, kültür ve spor alanlarının birbirinden ayrı olmadığını aktaran Yücel, “Birlikte mümkün oluyorlar. Biz eğitimi de sporu da kültürü de birlikte yapıp birlikte yürütmek taraftarıyız. Türkiye'de altyapılarımız, takımlarımız varken biz dünyada da farklı bölgelerde, ülkelerde üniversitesi olan kurumuz. Bizim İngiltere'de tematik bir üniversitemiz var. Sadece denizcilik alanında öğretim yapıyor. Burada üniversitemizi kurduktan sonra; 'takım var, ilgilenir misiniz' dediler. Biz de basketbolla ilgilendiğimiz için niye olmasın dedik. Türkiye'deki basketbol kadar İngiltere güçlü değil. 2 sene önce Plymouth Raiders takımını aldık. 2 yılda da malum pandemi olayları devreye geldi. Maçlar Türkiye'deki gibi seyircisiz olarak devam ediyor. Bizim de bu anlamda desteğimiz ikinci yılda daha fazla oldu. Türkiye'deki hocalarımız takımla ilgilendiler ve takımı daha düzgün hale getirdik. İngiltere'de bir Türk başkanın başarılı olabilmesi, bizim bunu İngiltere'ye gösterebilmemiz ve bir taraftan da Türkiye'deki gençlerin orada bir altyapıları olsun istiyoruz. Şimdi kulübümüz gayet iyi gidiyor. İngiltere Ligi'nde dördüncü sırada ve bir taraftan kupa maçları oynuyoruz. Geçen hafta yarı final maçımız vardı, onu kazandık ve final maçını oynayacağız. Kazanırsak kupayı alan takım olacağız. Bu da bizi bir Türk olarak gururlandıracak. Medya çok ilgili orada. Bizim buradaki takımı almamız, İngiltere'yi basketbolu sevdirmemiz önemli. Şehrin belediye başkanı büyük destekler veriyor. Salon kurulması ile ilgili devletin ve belediyenin büyük katkısı var. Hedefimiz var. Türkiye'deki takımımız Avrupa da oynuyor, İngiltere'deki takımımızın da Avrupa'da oynamasıyla ilgili çalışıyoruz. 1-2 hafta geçtiği zaman çok daha belli olacak. Oradaki lig yöneticileriyle de görüşüyoruz. Biz İngiltere'deki bir takım olarak Avrupa da oynayabilirsek çok önemli olacak” dedi.

“30 branşta spor alanında çalışmalar yapıyoruz”

Spor ve okulun bir arada gidebileceğini dile getiren Enver Yücel, “Türkiye'de futbol oynayan, spor yapan bir öğrenci için en önce annesi, babası; 'sporcu mu olacaksın, öğrenci mi olacaksın' diyordu. Dünyada da gördük ki sporla eğitim birlikte gidebiliyor. Bu sene bizim basketbolda oynayan oyuncumuz Stanford Üniversitesi'ni birincilikle bitiren bir öğrenciydi. Bu okulu birincilikle bitiren bir öğrenci profesyonelce basketbol oynuyor. Bizim geçmiş yıllarda yüzücülerimiz Yale Üniversitesi'ne burslu olarak gittiğini biliyorum. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak sporcuya destek oluyoruz. Antrenmanlarına gittiği zaman derslerden eksik kalmaması lazım. Spor yapan çocuğun dersleri çok daha iyi oluyor. Spor yapan kişinin beyni gelişimi çok daha farklı oluyor. Sporu sürekli teşvik ediyoruz. Okul mu, spor mu diye bir şey yok. Her ikisini yapmak çok mümkün. 7 ilde altyapılarımız var. Bu sayıyı daha da yükseltmemiz lazım. Sadece bizim okullarda değil, devlet okullarından da öğrenciler basket takımlarımıza geliyor. Spor alanında 30 branşta çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizin 17 tane takımı var. Her alanda çalışmalarımız var. 1000 tane öğrencimize, sporcumuza destek veriyoruz. Kulüp altyapılarımızda yine bu kadar öğrencilerimiz var. Sporu teşvik etmemiz lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız salonları sürekli olarak yaptırıp kullanımı açıyorlar. 7 altyapımız ve her okulumuzun salonu var. Fiziksel salon ihtiyacımız var. Bölgedeki basketbola yetenekli bir öğrenciyi alıp burs verebiliyoruz ve kendisinin yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Antalya'da Serik'te güreş takımımızı kurma çalışmasındayız. Bazı bölgelerde bireysel sporların başarılı olabileceğini araştırıyoruz. Dünyada artık veriye bağlı karar verme gündemde. Sporcunun sağlığı da çok önemli. Bununla ilgilide üniversitemizde fizyoterapiden, sporcunun yemeğine kadar her şeyin nasıl yapabileceği ile ilgili çalışmalar da olacak” diye konuştu.

“Afrika'da takım almayı düşünebiliriz”

Futbolu desteklerini sözlerine ekleyen Yücel, “Futbola kısmen sponsor olduğumuz takımlar var. Bazı şehir takımlarının statlarına ismimizi vererek destek olmaya çalışıyoruz. Sporun her alanında bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Takım alma durumu çok farklı. Yelken kulübü kurup bununla da yarışmak istiyoruz. Türkiye'de bir takımımız olduğu takdirde ölçeğimiz dünya da nerede olabiliriz. Türkiye'ye hem basketbolda hem de futbolda yurtdışından çok oyuncular var. Bu oyuncuların yetiştirilmesi konusunda Afrika'da takım almayı düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

“Kadın sporuna katkı yapmak istiyoruz”

Kadınların spor alanlarında bulunması gerektiğini anlatan Enver Yücel, “Kadın voleybolu ile ilgili kolejlerimizin takımları var. Bunu daha profesyonelce götürme çalışmalarımız var. Naz Aydemir, Neslihan gibiler öğrencilerimizdi. Kadın sporuna katkı yapmak istiyoruz. Yüzme, yelken gibi bu alana da çok iyi bakıyoruz. Bunları yaparken Türkiye'nin kıyıları denizleri çok güzel” ifadelerini kullandı.