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Epe Türkiye Şampiyonası Konya'da başlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası 16 Kasım Cumartesi günü Konya’da başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası 16 Kasım Cumartesi günü Konya'da başlıyor.


Türkiye'nin 17 ilinden, genç ve büyük yaş kategorisinde 400 eskrimciyi Konya'da buluşturacak şampiyonada epeciler iki gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon kapsamında, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinden epeciler piste çıkacak.

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