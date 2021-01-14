Epiphanny Prince, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li oyun kurucu Epiphanny Prince ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Epiphanny Prince'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Prince ile sezon sezona kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
33 yaşındaki basketbolcu, 2009-2010 sezonunda Botaş'a transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından çifte vatandaşı olacağı Rusya'nın Spartak Vidnoe takımına giden başarılı basketbolcu ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye'ye dönerek bir sezon boyunca Galatasaray formasını terletti. 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına transfer olan Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi.
Epiphanny Prince, WNBA'de de Chicago, New York ve Las Vegas'ta oynadı.