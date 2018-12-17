Erasmus kapsamında Büyükçekmece'ye gelen öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

Erasmus programı kapsamında Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na gelen yabancı uyruklu öğrenciler Büyükçekmece Belediyesi sayesinde ebru sanatı ile tanıştı.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Eğitmeni Nurhan Gezen, Erasmus Propjesi kapsamında Romanya, Portekiz, İsveç ve İtalya'dan Büyükçekmece'ye gelen 27 yabancı öğrenciye ebru sanatını uygulamalı olarak öğretti.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ebru sanatı eğitiminde öğrencilerin yaptığı çalışmalar kendilerine hediye edildi.

“Fahri elçimiz olacaklar”

Sanata ve sanatçıya verdiği değerden ötürü Büyükçekmece'nin kültür ve sanat kenti olarak tanınmasını sağlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “4 farklı ülkeden gelen erasmus öğrencilerini Büyükçekmece'de misafir ettiğimiz için çok mutlu oldum. İlk defa ebru sanatıyla tanışan öğrenciler, Halk Akademisi Eğitmenimiz Nurhan Gezen ile birbirinden özgün çalışmalar ortaya çıkarttı. Ebru sanatıyla ilk kez Büyükçekmece'de tanışan öğrenciler ülkelerine döndükten sonra da bizim kültürümüzü ve sanatımızı tanıtan birer fahri elçimiz olacaklardır” şeklinde konuştu.