Erasmuslu öğrenciler Esenyurt'u ziyaret etti

“Karma Göç Projesi” çerçevesinde 8 ülkeden Türkiye'ye gelen 40 Erasmus öğrencisi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Bozkurt, “Bu tür ziyaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir” dedi.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan göçmen problemleri ve çözümleri noktasında “Karma Göç Projesi” ile Türkiye'ye gelen Erasmus öğrencileri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u ziyaret etti. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Danimarka, Romanya ve Slovakya'dan gelen 40 Erasmus öğrencisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Bozkurt, bu tür ziyaretlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje çerçevesinde Esenyurt'ta mültecilerle çalışan kurum, dernek ve vakıfları ziyaret ederek göçmen problemlerini gözlemlemeyi ve çözümleri hakkında bilgi almayı amaçlayan öğrenciler, Esenyurt Kent Konseyi'ni de ziyaret ettikten sonra Esenyurt eski belediye binasında “Save The Children” ve “Mavi Hilâl” derneklerinin gerçekleştirdiği sunumlara katıldı.

“Birbirimizi anlarsak sorunlarımızı çözeriz”

Erasmuslu öğrencileri ağırlamanın pozitif bir enerji verdiğini ifade eden Başkan Bozkurt, “Biz birbirimizi anlarsak sorunlarımızı çözeriz. Bu tür ziyaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir. Dünyada ve ülkede dengeli kalkınma olmadığı sürece göçler hep olacaktır. Esenyurt iç ve dış göçler sonrasında oluşmuş büyük bir kenttir. İlçemize son dönemde gelen yabancı göçmenler Avrupa'daki birçok kentin nüfusuna eşdeğer durumdadır” dedi.