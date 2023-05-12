Erbakan “Yeniden Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi” diyerek vatandaşın desteğini istedi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği kahvaltı programına katıldı. İstanbul'da yaşayan bölge temsilcileri ile sohbet eden Erbakan, sonrasında yaptığı konuşmada, “İnşallah 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde yeniden Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi diyerek sizlerin desteklerinizi bekliyoruz” diyerek vatandaştan destek istedi.

Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği kahvaltı programına katılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da yaşayan bölge temsilcileri ile sohbet etti. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Erbakan, bölgenin önemine vurgu yaparak eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yaptığı icraatlara değindi. Seçim sonrasında Meclis'te bölgenin istek ve ihtiyaçlarını da dile getireceğini belirten Erbakan, 14 Mayıs seçimleri için vatandaştan destek istedi.

Necmettin Erbakan döneminde yapılan teknoloji hamlelerine vurgu yapan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Her zaman söylüyorum, 50 yıl öncesinde başlayan projelerin, bu atılımların önü kesilmeseydi bugün Diyarbakır'da, bölgenin diğer illeri de Kanada'nın Norveç'in şehirlerinden bir tanesi olurdu. Bir tane işsiz, bir tane yoksul insan kalmazdı, bir tane teröre bulaşacak insan kalmazdı. 1966 - 1967 yılında başlatılan cumhuriyetin en büyük kalkınma hamleleri tüm hızıyla devam etseydi Türkiye'de bugün Japonya'nın, Güney Kore'nin, Amerika'nın seviyesine gelmiş ve belki de daha ileri seviyeye geçmişti. O yıllarda Erbakan hocamız ASELSAN'ı kurdu. ASELSAN yeni Türk Elektronik Sanayi'nin ilk önemli adımıdır, yeni milli savunma sanayinin ilk önemli adımıdır. Gerici dedikleri Erbakan hocamız 1976 yılında milli savunma sanayi için, teknoloji için böyle önemli bir adım atıyor. Bu adımın arkasından devamı olarak ROKETSAN kuruldu, HAVELSAN kuruldu. En son geldiğimiz noktada ise milli savunma sanayimiz yüzde 80 oranında yerlilik, millilik oranına sahip. Bu durumda da o zaman Erbakan hocamızın attığı tohumların çok büyük payı var. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Necmettin Erbakan döneminde teknoloji hamlelerinin yanı sıra manevi kalkınma konusunda da önemli atılımların yapıldığını belirten Erbakan, “Bu atılan adımlarla birlikte manevi kalkınma için de Erbakan hocamız çok büyük emek verdi. Yüzlerce imam hatip okulunun açılması, binlerce Kuran-ı Kerim kursunun açılması, imam hatip mezunlarının sadece ilahiyat fakültelerine değil, diğer fakültelere de gidebilmesinin önünü açılması, yasal olarak bunun düzenlenmesi ve milli, manevi değerlere sahip şuurlu bir nesil yetişmesini için vermiş olduğu gayretler. En önemli hizmeti olarak 1960 - 1970'li yıllarda dışlanan bunlar gericidir, bunlar cahildir, bakkal dükkanını dahi idare edemezler denilen inançlı, dindar Anadolu insanını siyasete kazandırması gösterilebilir. Bu insanları sivil toplum kuruluşlarına kazandırdı, devlet yönetimine kazandırdı ve bu inançlı, dindar insanların devleti de, belediyeleri de, STK'ları da en iyi şekilde yönetebileceğini bütün dünya ve Türkiye'ye kanıtladı, Anadolu insanının da özgüven kazanmasına vesile oldu. Tabi 54. hükümet hizmetlerinin önemi de ayrıca önemli” diye konuştu.

Geçmiş dönemde Milli Görüş hareketinin yaptıklarını referans gösteren Erbakan, “14 Mayıs seçimlerinde “Onların sayesinde biz bugün başımız dik, alnımız açık bir şekilde milletin karşısına çıkıyoruz, oy istiyoruz. Bütün bunları anlattıktan sonra ise söylemek istediğim ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var'. Dolayısıyla Yeniden Refah Parti'miz Erbakan hocamızın çizgisinde, Milli Görüş çizgisinde siyaset yapmak için kurulmuş ve bu çizgide yürüyen, aynı hedefler doğrultusunda, aynı ruhla ilerleyen bir siyasi partidir. Öyleyse bu hizmetlerin hatırını göz önünde bulundurmak, Erbakan hocamızın millete, ümmete hizmetini göz önünde bulundurmak gerekir. İnşallah 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde yeniden Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi diyerek sizlerin desteklerinizi bekliyoruz” diyerek vatandaştan destek istedi.