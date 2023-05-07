Erdal Erdem'den depremzede çocuklara moral desteği

Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Gaziantep Nurdağı'nda depremden etkilenen depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için spor dünyasından maddi ve manevi destekler sürüyor. Son olarak Beşiktaş Futbol A Takımı Malzemecisi Erdal Erdem, Gaziantep Nurdağı ilçesini ziyaret ederek depremzede çocuklar için giysi ihtiyaçlarını giderdi. Giysi ihtiyaçlarının yanı sıra depremzede çocuklara moral vermeyi de ihmal etmedi.