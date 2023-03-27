Erdem Aslanoğlu: “İnşallah hem İstanbul'a hem de ülke sporuna çok büyük katkılar verebiliriz”

Milli takımlar, federasyonlarla hocalarıyla devamlı istişare ediyoruz. Beraber çalışma da bu başarıyı getiriyor. İnşallah hem İstanbul'a hem de ülke sporuna çok büyük katkılar verebiliriz” dedi. Aslanoğlu, sporcularına olimpiyatta Türkiye'yi güzel şekilde temsil etmeleri için destek verdiklerini de dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün genel sekreteri Erdem Aslanoğlu, şampiyonalardaki başarılar, 2024 Paris Olimpiyatları gibi konular hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Son olarak U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeynep Yetgil'in başarısını değerlendiren Erdem Aslanoğlu, “U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kulübümüz açısından çok iyi geçti. Hem grekoromen hem serbestte madalya aldı. Zeynep'in orda gidip bir Türk kadını olarak altın madalya alması bizi çok gururlandırdı. Kulübe yönetici olarak başladıktan sonra kadınların sporda daha çok olması için çokça kadın branşı açtık. Bunlardan biri de güreşti. Zeynep de desteklenmesi ve yetenekli gençlerimizden biriydi. Onu da kulübümüze dahil ettik. O da sağ olsun çabalarıyla, başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Zeynep ile madalya sonrası görüştüm, hedefimiz artık büyüklerde de bu madalyayı tekrarlaması. Hatta olimpiyatlarda da ülkemizi temsil etmesi. Zeynep ile beraber hedef koya koya gitmeye devam ediyoruz. Zeynep haricinde orda çok yetenekli kardeşlerimiz de var. Onlar da başarılı olurlarsa kulüp olarak daha da mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

“Hem İstanbul'a hem de ülke sporuna çok büyük katkılar verebiliriz”

Sporcularla aile ortamı oluşturduklarının altını çizen Aslanoğlu, “Bu kulüp 30 seneyi geçkin bir kulüp. Hep başarı var, kulübün geçmişinde de. Biz göreve gelince de branşlara daha yoğunlaştık. Sporcularımızla daha iyi bir iletişim kurduk. Burada bizim istediğimiz şey aile olabilmek. Eskiden sporcuların kulüple çok bağlantıları yoktu. Evet kulübün sporcusuydu ama burada çok bulunmuyorlardı. Şimdi sporcularımız kulüpten çıkmak istemiyor. Komple bir aile olduk biz. Yöneticisi ile diğer branşlardaki sporcuların iletişimi yoktu. Şimdi hepsi kardeş gibiler. Burada aile ortamı oluşturduk. Mutluluk olunca, planlı çalışma olunca başarı da geliyor. Milli takımlar, federasyonlarla, hocalarıyla devamlı istişare ediyoruz. Beraber çalışma da bu başarıyı getiriyor. İnşallah hem İstanbul'a hem de ülke sporuna çok büyük katkılar verebiliriz kulüp olarak” ifadelerini kullandı.

“Paris'e 40 sporcu göndermeyi hedefliyoruz”

Erdem Aslanoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na 40 sporcu göndermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şu cümlelere yer verdi:

“Tokyo Olimpiyatları yapıldıktan sonra Paris için çalışmalara başladık. Hangi branşta, hangi sporcuların gidebileceği, ne kadar sporcu gönderebileceğimiz. Sporcular da bu kulübün olimpiyatlara bakış açısını bildiği için gelmek istiyorlar. Olimpiyatlara paralimpik ve olimpik olarak 21 sporcu ile gittik. Bu olimpiyatlarda hedefimizi daha da yükselttik. Geçen burada başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı sporcu buluşması yaptık. Kulüp başkanımız Fatih Keleş, 'yaklaşık 40 sporcu ile katılmayı hedefliyoruz' dedi. İnşallah bu hedefi tutturabiliriz. Az bir hedef değil. Bu hedefe ulaşmak çok zor değil. Hem olimpik hem paralimpikte 40 sporcu. Müsabakalar devam ediyor. Onların alacağı başarılarla olimpiyata gitme hakkı kazanacaklar, kota alacaklar. Şu anda da sporcularımız iyi mücadele ediyorlar. Güreşte bir sporcu ya da 2 sporcu ile katıldık. Geçen dünya şampiyonasında olsa 5 sporcu birden gönderiyorduk. Biz o hakkı kazanacaktık. Diğer sporlarda, özellikle tekvandoda olimpiyatlara yoğun katılım göstereceğimize inanıyorum. Judoda da keza öyle. Karatenin çıkması bizi üzdü. Çünkü karatede Türkiye'nin en fazla sporcusu, milli takımın yüzde 60'ı bizim kulübümüzde. Karate de olsaydı çokça yapabilirdik ama farklı branşlarda seneye olimpiyatlara gidebilecek şekilde hazırlık yapıyoruz. Bu hedefi tutturmak için çalışıyoruz.”

“Olimpiyatta bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeleri için destek oluyoruz”

Olimpiyatların son anına kadar kota için çalışacaklarını aktaran Aslanoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Şu anda tam belli olmadı. Bu seneden sonra ve seneye belli olmaya başlar kotalar. Şu anda kotanın içinde olan sporcularımız yoğunluklu fakat arada yapacakları müsabakalardaki başarılarıyla yukarı da çıkabilirler, aşağı da inebilirler. Güreş dünya şampiyonası çok önemli. Tekvandonun birçok müsabakası var. Grand Prix'ler var, bunlardan puan kazanılıyor. Avrupa ve dünya şampiyonasından puanlar kazanılıyor. Oradaki puanlara göre kota mücadelesi belli oluyor. Kota mücadelesi sonunda ekim ve kasım aylarından sonra artık olimpiyata gidecek sporcular net olarak belirlenmeye başlar. Geçen sene en son kotamızı mayıs ayında aldık. 2 ay öncesinde olimpiyatın hala kota mücadeleleri vardı. Sonuna kadar kota mücadelesi devam ediyor. Biz de sporcularımızla beraber ne kadar içindeysek en küçük bir şans da olsa mutlaka her türlü desteği olup olimpiyatta ülkemizi, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Buna destek olmaya devam edeceğiz.”