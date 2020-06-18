İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdem Aslanoğlu'ndan Grekoromen Milli Takımı'na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve güreş şubesi sorumlusu Boğaziçi Yönetim A.

Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin Grekoromen Milli Takım kampını ziyaret etti.


Yöneticiler, korona virüs salgını sürecinde hazır kalmak adına çalışmalarını Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim merkezinde sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Aslanoğlu ve Pişkin güreşçilere moral ziyaretinde bulundu.


Milli takım antrenörleri ve sporcularla bir süre sohbet eden yöneticiler, pandemi sürecindeki çalışmaları değerlendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.