Erdem Şen Chaves'e transfer oldu

Son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'e transfer oldu.

Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves, Brezilyalı stoperini Galatasaray'a gönderirken, takıma takviyeyi de Türkiye'den yaptı. Chaves, son olarak Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen'i kadrosuna kattı. Portekiz ekibi Şen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Chaves, Portekiz Ligi'nde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

30 yaşındaki futbolcu daha öncede Portekiz Ligi Maritimo'da forma giydi.