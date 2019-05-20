Erdemir ve İsdemir'den 1919'un 100'üncü yılında 1919 ağaç

Erdemir ve İsdemir, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Erdemir, Kdz. Ereğli Kızılcapınar Barajı bölgesinde; İsdemir ise İskenderun Payas'ta bulunan üretim sahasına 1919'ar adet fidan dikti.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında 1919'ar adet fidanı toprakla buluşturdu. Kdz. Ereğli'de Kızılcapınar Barajı bölgesine; İskenderun'da ise Payas'taki üretim sahasına toplam 3838 fidan dikildi. Etkinlikler, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli ve şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

“Bu fidanlar Cumhuriyetimiz gibi kök salacaklar”

Kdz. Ereğli'deki etkinliğe katılan Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, “Kurtuluşa doğru yolculuğun başladığı bu miladın yüzüncü yılında, 1919 fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlar 19 Mayıs 1919'da temelleri atılan Cumhuriyetimiz gibi kök salacaklar ve büyüyüp gelişecekler. Baraj bölgemize diktiğimiz servi, ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, fıstık çamı, sedir, japon kadife çamı gibi fidanlar bölgemizdeki ağaç varlığının artırılmasına ve karbon ayak izimizin azaltılmasına hizmet edecek. Bu etkinliğimizle Büyük Önderimizi en iyi şekilde andığımıza inanıyorum. Erdemir olarak hepimizin ortak yaşam alanı olan doğanın korunması için çevre performansını sürekli geliştirmek üzere çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“‘İlk adım', bugün bizlere umut aşılıyor, cesaret veriyor”

Sözlerine Nutuk'tan cümlelerle başlayan İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli, İsdemir lojman sahasında gerçekleşen etkinlikte şunları söyledi: “Büyük Önderimiz'in bir asır önce attığı ‘ilk adım', bugün bizlere umut aşılıyor, cesaret veriyor. Biz de İsdemir olarak 1919'un sembolü olarak, umudu ve cesareti gelecek kuşaklara aktarma dileğiyle, 1919 kızılçam fidanını toprakla buluşturduk. Onlar kök salıp göğe yükseldikçe, bu topraklar uğruna yapılan fedakarlıkları, vatanımızın kutsallığını hatırlayacağız. Çocuklarımızla birlikte bu fidanların boy vereceğine hep birlikte şahit olacak, yıllar sonra bugünü sevgiyle gülen gözlerle anımsayacağız. İşte bugünün anısı hepimizde aynı olacak. ‘Bu ülke için çalıştık, dünyanın en iyi çeliğini yaptık ve ‘ilk adım'ın 100'üncü yılında bu ağaçları diktik' diyeceğiz. O günlere yine birlikte erişmek dileğiyle”