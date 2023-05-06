Erdemir'de işe alım başvuru süreci tamamlandı

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, işletme ünitelerinde görevlendirilecek saat ücretli çalışanları istihdam etmek için 25 Nisan'da başlattığı başvuru sürecini tamamladı. İşe alım sürecinde 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti.

İstihdamı ve üretimiyle 58 yıldır Karadeniz Ereğli'nin gelişimine katkı sağlayan Erdemir'in, ihtiyaç duyduğu saat ücretli pozisyonlar için açtığı toplu işe alımda başvuru süreci tamamlandı. İki haftalık süreçte kendileri ya da birinci derecede yakınları tarafından başvuruları yapılan adaylara başvuru sürecinin devamı için gereken linkler iletildi.

Yapılan açıklamaya göre, işe alım süreci kriterlere uygun adaylara uygulanacak genel yetenek ve teknik bilgi sınavları ile devam edecek. Sınavlarda başarılı olan ve sağlık kontrollerini geçen adaylar komisyon mülakatına alınacak, ardından başarılı değerlendirilen adaylar arasından işe alımlar yapılacak. Kriterlere uygun kişiler için ilk aşama sınavların tarihi ayrıca duyurulacak. Tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten şirket, adayları sürece dair bilgilendirecek.

Erdemir'de saat ücretli pozisyonlarda görev yapacak adaylarda meslek liselerinin Elektrik/Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik / Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ayrıca ilan tarihi itibarıyla 18-25 yaş aralığında olmaları, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlıklarının bulunmaması gerekiyor.