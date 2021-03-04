Erdemir'den tablet bağışı

Ereğli'de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere bugüne kadar 230 tablet bağışında bulunan Erdemir, 1015 tablet daha temin ederek Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende tabletleri okul müdürlerine teslim etti.

Kurulduğu günden bu yana Ereğli'nin ekonomik ve sosyal gelişimine destek veren Erdemir, faaliyetlerini sürdürüyor. Ereğli'deki eğitim kurumlarının malzeme, ekipman ve bakım onarım ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan şirket, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması için Zonguldak Valiliği himayelerinde başlatılan Bilgisayar, Tablet ve İnternet Destek Projesi'ne ilk etapta 230 tablet bağışlamıştı. Ereğli'de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak üzere şirket, 1015 adet tablet bağışında daha bulundu.

Törende yaptığı konuşmada Zonguldak'ta kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 bin çocuğa dokunmuş olduklarını belirten Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, projeye sağladığı yüksek katkıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a plaket takdim etti.

Ereğli'de uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için düzenlenen kampanya çerçevesinde kurum, kuruluşlar ve hayırseverlerin güzel bir imece örneğini gösterdiğini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bugüne kadar yaptığı bağışlarla toplamda 1245 tablet alınmasına destek olduğu için Erdemir yönetimine teşekkür etti.

Projeye bağışlanan son tabletlerle Ereğli'de uzaktan eğitime erişemeyen öğrencinin kalmamasını hedeflediklerini belirten Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, “Tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Tablet dağıtılamayan çocuklarımız için, eksik kalan tabletlerin Erdemir tarafından temin edilmesini teklif ettiğimde, tereddütsüz olarak onay vererek, 1015 tabletin daha uzaktan eğitime erişemeyen çocuklarımıza dağıtılmasına imkan sağlayan, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Savaş Erdem Bey'e, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Tüm yerleşkelerinde salgına karşı gerekli önlemleri alarak çalışanları ve ailelerinin sağlıklarını korumak için tüm tedbirleri alan Erdemir, bölgedeki katkılarını ve eğitime destek faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.