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Erdemir'in, Kümaş Manyezit satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay

OYAK şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.

A.Ş. (Erdemir)'in Kümaş Manyezit'in tamamının satın alınması için Yıldız Holding ve Gözde Girişim'le imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.



OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir'in, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecilerinden ve refrakter sektörünün Türkiye pazar liderlerinden biri olan Kümaş Manyezit'i satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından gerçekleşmesi planlanmaktadır.



Verilen bilgiye göre Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10'da yer alıyor. Erdemir, bu satın alma dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.

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