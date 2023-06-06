Erdemir'in saat ücretli işe alımlarında sınav süreci başladı

İşe alım sürecinde 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Belirlenen kriterlere uyan kişiler bugün itibarıyla sınavlara alınmaya başlandı. İşe alım sürecine sağlık kontrolü ve komisyon mülakatıyla devam edilecek. Tüm süreçlerde başarı sağlayan adaylar arasından, ihtiyaç doğrultusunda işe alımlar gerçekleştirilecek.

Karadeniz Ereğli'nin gelişimine katkı sağlayan çalışmalar gerçekleştiren Erdemir'in, ihtiyaç duyduğu saat ücretli pozisyonlar için açtığı toplu işe alımda, başvuru süreci tamamlanarak sınav aşamasına geçildi. Şirketin işe alım süreci, kriterlere uygun adaylara Erdemir Spor Salonu'nda bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan genel yetenek ve teknik bilgi sınavları ile devam ediyor.

Sınavlarda başarı gösteren ve ardından yapılacak sağlık kontrollerini geçen adaylar komisyon mülakatına alınacak. İşe alımlarda tüm adaylar eşit olarak değerlendirilecek olup açıklanan kriterlere uygunluk, başvuruyu belirtilen zamanda yapmış olmak, sınav ve komisyon mülakatlarında başarılı olmak, sağlık kontrollerinden geçmek göz önünde bulundurulacak. Verilen bilgiye göre, Erdemir işe alım sürecini baştan sona şeffaflık esasına göre yürütüyor, bu kapsamda işe alım kriterlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Adayları süreçlere dair bilgilendirmeye de devam eden Erdemir ilk aşamada başvuruları açıklanan kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylara bilgilendirme yaptı.

Erdemir'de saat ücretli pozisyonlarda görev yapacak adaylarda meslek liselerinin Elektrik/ Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden veya meslek yüksekokullarının Elektrik- Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca ilan tarihi itibarıyla 18- 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlıklarının bulunmaması gerekiyor.