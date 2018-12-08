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Erden Derdiyok ligdeki 5. golünü attı

Galatasaray’ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor’a attığı golle ligdeki 5.

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor'a attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray'da golcü oyuncu Eren Derdiyok, ligde 6 maç sonra gol attı. 58. dakikada sol kanattan Yuto Nagatomo'nun ortasında ön direkte bulanan Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Eren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova maçında gol atma başarısı göstermişti.

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