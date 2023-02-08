İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, yardım çalışmalarına destek oldu

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay’a gönderilen yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a gönderilen yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.


Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Taraftarların ve vatandaşların yardımıyla toplanan malzemelerin bir bölümü Hatay'a gönderilirken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.