Erden Timur: "Victor Nelsson gitmek istediğini söyledi, biz kalmasını istiyoruz"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'a tekliflerin olduğunu belirterek, "Nelsson'un kalmasını istiyoruz. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi" dedi.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yönelik yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mertens ve Torreira'nın transfer süreçlerinde eski futbolcuları Arda Turan ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ikna rollerinin olup olmadığının sorulması üzerine Timur, "Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında orada Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyecektik. Onun için geldi. Torreira ve Mertens transferinde futbolcuların iknası ile ilgili değildi. Gitmeden sporcuların iknası tamamlanmıştı. Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus'u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım. Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus'ta sonlandırmak istemiyor. Mertens'e onun dışında birçok teklif vardı. Torreira'ya da çok büyük kulüpler teklif vermişti. Bu transferler için 20-25 gün uğraşıyoruz. Maaş konusunda bir sınırı geçmiyoruz. Şu an Mertens ve Torreira transferleriyle gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Oyunculara birçok ikna yoluyla gidiyoruz. Bunu yapmazsanız ancak parayla ikna edebilirsiniz. O yüzden uzun sürüyor. Torreira için Arsenal ilk 18 milyon avro ile başladı. En aşağı 15'e düşmüştü. 15 gün hiç düşmedi. Bazen sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi sabır yok. Sonunda işlerin başka bir noktaya geleceğini söylüyordum. Biz gitmeden Mertens iknaydı ve sürecin bizden tarafa olan kısmını bekliyordu. Lucas da gitmeden 2 gün önce geleceğini söyledi. Bir gün önce de Okan hocama, 'Ben geliyorum' diye mesaj attı. Menajerle ilgili basit bir konu söz konusuydu. Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Arda'nın ve Murat Özkaya'nın orada olmasının konuyla ilgisi yok" diye konuştu.

"Alexis Sanchez ilgilendiğimiz oyunculardan biri"

Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in ilgilendikleri oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyen Erden Timur, "Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz. Bu oyuncular da hep benzer seviyede. Böyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara gidebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda kendinizi mahkum hissedebiliyorsunuz. Sanchez de görüştüğümüz, çok değerli ve büyük bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

Transfer görüşmelerinin kendisinin yürüttüğünü belirten Timur, "En ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Ancak bu başkalarının hata yapacağı anlamına gelmesin. Nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için başka biri girdiğinde sorun olabiliyor. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Seçimden sonra hayatım çok değişti ama mutluyum. 80 gündür gece saat 04.00'ten önce uyuyup, sabah saat 11.00'den sonra uyandığım gün yok. Bir insanı ikna edecek şey verdiğiniz bilgi ve data. Ancak en değerli şey samimiyet. Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Biz, 'Yeniden şampiyon olacağız' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin lami cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Avrupa'da oynamıyoruz, geçen sezon 13'üncü bitirdik. Bu kadar zor durumda başka bir şeye ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz. Arda'nın geldiği oyuncu ile ilgili Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi" ifadelerini kullandı.

Yeni yapılacak transferlerle ilgili olarak ise Erden Timur, "Herkesin içi rahat olsun. Bugüne kadar herkes geçmiş transfer dönemlerini de düşünsün bu fazla yıldız oyuncunun bir araya gelmişliği aynı anda yok. Dolayısıyla bu böyle devam edecek" dedi.

"2.5 saat İtalya izin vermedi"

Tek amacının oyuncuların ön planda olması olduğunu söyleyen Timur, "Gizemli olmak gibi bir çabam söz konusu değil. Tek amacım oyuncular ön planda olsun. Bizler görevimizi yapıyoruz. O yüzden orada sahne oyuncuların. Bizim orada işimiz de yok yerimiz de yok. Özel uçak maceralı oldu. 2.5 saat İtalya devleti izin vermedi. Bakanlarımızı aradık. Süleyman Soylu'ya, Mevlüt Çavuşoğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Devletimiz işi çözdü yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Uzun bir süreç oldu. Oyuncular harika oyuncular. Hepsi çok uyumlu, değerli oyuncular" değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol için her yerde mücadele edeceğiz"

Herkese güzel bir sezon dileyen Erden Timur, "Herkes amacına, muradına, hak ettiğine ulaşsın. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. İlk maçları izledik. Hakemlerle ilgili net bir şekilde bizim maçımızda da vardı. Biz bunları not edeceğiz. Bu sene farklı bakıyoruz. Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız. Bir izleme ekibi oluşturuyoruz. Kendi maçlarımız ve diğer maçların pozisyon özetleriyle hazırlayacağız. Uluslararası herkesin kariyerine saygı duyduğu eski hakemlerden bir heyet oluşturup, her hafta bu şeyleri değerlendireceğiz. Sadece bizim maçlarımız değil, diğer maçları da değerlendireceğiz. Kamuoyu oluşturmak anlamında, denetlemek anlamında basının görevi çok mühim. İki günde şunları gördük, yayıncının pozisyon tekrarından, pozisyonu yakın tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti çıkaracağız ortaya. Bundan sonra adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni yılmadan yapacağız. İnsanın önce ülkesine sorumluluğu vardır. Ülkemize sorumluluğumuz gereği bu işte adalet için tüm bilimsel versiyonları ortaya çıkacağız. Bir gazetede şunu görüyorum, Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp, içeride biten bariz bir şekilde çizginin üstünde bittiği belli olan bir şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle kimsenin kandırılmaya çalışmadığı, buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da sadece kendimiz için değil. Biz bu futbolu başka yere götürmemiz lazım. Değersel bir yaklaşımla Galatasaray bundan sonra hareket edecek. Bundan sonra artık bu uzayı başka bir uzaya taşımak için hareket edecek. Bunu birlikte geliştireceğiz. Dün akşam karar verdim. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. Böyle eylemler yapılıyor. Bunun farkındayız. Biz her hafta pazartesi, salı bunları yayınlayacağız. Futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden sonunda başarılı olamaz" açıklamalarda bulundu.

"Nelsson gitmek istediğini söyledi"

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un transfer durumuyla ilgili de konuşan Timur, "Teklifler var. Nelsson'un biz kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum' dedi. Ben ilk toplantı yapmıştım, misyonum, vazifen size hayallerinize ulaştırmak. O toplantı da şunu demiştim, ‘Hepimizin vazifesi birbirimizin hayallerine ulaştırmak'. Bizim de hayallerimiz var. Dün Nelsson onu söyledim. ‘Bizim hayallerimize o kadar inanmışız, inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz, sen de burada çok önemli bir parçasın' dedim. Bu süreç daha devam edecek. Biz kalmasını istiyoruz. B planı da hazır" diyerek sözlerini tamamladı.