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Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti.


Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik adam; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer'in sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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