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Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet türbesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya açılışının ardından Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya açılışının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.


Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "86 yıllık süreci cumhur ittifakı olarak gayretlerimizle, yargının hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi tekrar cami oldu. İlanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.

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