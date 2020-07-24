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Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış törenine ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli buradan çıktıktan sonra Fatih'te bir kafede dinlenerek çay içti. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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