İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonundan boğazı izledi

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü balkonunda boğazı izledi ve gazetecileri selamladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.