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Erdon Daci formaya göz kırptı

Konyaspor’un Manisa FK ile oynadığı kupa maçında attığı 2 golle ve yaptığı 1 asistle göz dolduran Erdon Daci, Alanyaspor deplasmanı öncesinde dikkatleri çekti.

Konyaspor'un Manisa FK ile oynadığı kupa maçında attığı 2 golle ve yaptığı 1 asistle göz dolduran Erdon Daci, Alanyaspor deplasmanı öncesinde dikkatleri çekti. Makedon futbolcunun gözü Teknik Direktör İsmail Kartal'da.


Konyaspor'un gelecek vadeden isim olarak görerek 2017 yılında altyapısına transfer ettiği Makedon futbolcu Erdon Daci, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisa FK'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkarken, takımının aldığı 7-0'lık galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yüzünü güldüren genç futbolcu, Alanyaspor deplasmanı öncesinde formaya göz kırptı.



İsmail Kartal umutlu


Geçtiğimiz sezon daha çok hamle oyuncusu olarak görülen ve karşılaşmalara sonradan dahil olan Erdon Daci, yeşil-beyazlı ekipte sırasının gelmesini bekledi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Süper Lig'de de süre bekliyor. Geride kalan 8 lig maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Konyaspor, 12 puan toplarken, İsmail Kartal'ın hücumdaki tercihi Kravets olmuştu. Daci'nin performansı sonrasında bu futbolcuyla ilgili gelecek planları artan İsmail Kartal'ın önümüzdeki maçlarda genç oyuncuya şans vermesi bekleniyor.

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