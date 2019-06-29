İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA ilk uçunu gerçekleştirdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.



Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden birine verildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehit Eren Bülbül'ün isminin verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Aziz şehidimiz Eren'in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren'in adı artık semalarımızda hür ve özgür” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.