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Eren Derdiyok bu sezon 10. golünü attı

Galatasaray’ın forveti Eren Derdiyok, Sivasspor karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 7.

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Sivasspor karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 7., toplamda da 10. golünü attı. Ligde son 3 maçtır rakip fileleri havalandıran, Eren ayrıca son iki golünü de penaltıdan kaydetti.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın evinde oynadığı DG Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 20. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Tolgahan Acar'ın ters köşesinden yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de üst üste 3. toplamda 7. golünü kaydetti. Bu sezon 18 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, ligde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 10 gol atmayı başardı.


Mücadeleye 11 başlayan Eren, 76. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

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