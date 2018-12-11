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Eren Derdiyok bu sezonki 8. golünü attı

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok Porto maçında attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ikinci, toplamda ise 8.

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok Porto maçında attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci, toplamda ise 8. golünü kaydetti.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi Eren Derdiyok takımının ikinci golünü kaydetti. 65. dakikada Garry Rodrigues'in sağ kanattan yerden ortasında altıpas üzerine bulunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçında rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu böylece ikinci golünü kaydetmiş oldu.


2018-2019 sezonunda 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 4 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 16 müsabakada görev alan Eren Derdiyok, toplam 8 gol attı.

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