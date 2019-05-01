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Ergin Ataman 3. kez Final Four'da

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3.

kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.


THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona'yı geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 3. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı.

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