İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman, parkeye yine kulaklıkla çıktı. Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.