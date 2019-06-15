Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı

maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, sahaya geçen maçta olduğu gibi yine kulaklıkla çıktı.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan maçında, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya yine kulaklıkla çıktı. Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği tepkileri duymamak için maçtan önce parkeye kulaklıklla çıkan ve bu sayede tribünleri duymamaya çalışan Ataman, mücadelenin başlamasıyla birlikte kulaklıkları çıkardı ve mücadeleye konsantre oldu.