Ergin Ataman'dan kulaklıklı tepki

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi.