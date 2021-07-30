Ergün Güler: “Türk sporunun yükselişi için desteğimizi sürdürüyor ve çeşitlendiriyoruz”

Türkiye'de sporun her alanını destekleyen en önemli markalardan Vestel, başta voleybol olmak üzere futbol, hentbol, cimnastik, yelken ve espor yatırımlarını artırıyor. Spor yatırımlarının başında voleybol ve cimnastiğin geldiğini belirten Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, “Son on yılda Türk sporu uluslararası platformlarda büyük başarılar elde etti. Bu başarıda sürdürülebilirliğin sağlanması ve farklı branşlardaki Türk sporcularının dünya markası olması için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'de sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetişmesi için uzun yıllardır sorumluluk alan Vestel, spor sponsorluklarının kapsamını genişletiyor. Voleybola sunduğu katkılarla artık bu sporla özdeşleşen Vestel, cimnastik, futbol, hentbol, espor ve son olarak da yelkeni eklediği spor yatırımlarını artırıyor.

Türk voleybolu ile Vestel'in özdeşleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "2016-2017 sezonunda Türk voleybolu ile iş birliği yapmaya karar verdik. Voleybola hak ettiği değerin verilmesini sağlama, sporcularımızın gelişimine katkı sunma ve Türk voleybolunun başarısını tüm dünyaya gösterme amacımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Dünya dördüncüsü Filenin Sultanları'nın hak ettiği desteği onlara sonuna kadar vereceğiz. Adımızı milli takım formasının göğsüne yazdırmanın, voleybolun mabedi Burhan Felek Voleybol Salonu'na adımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz, bu bilinçle gençlerimize, özellikle kadın sporcularımıza hem manevi hem de maddi desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sporun Vestel'in Türkiye'de, gelişimine öncülük ettiği, desteklemekten gurur duyduğu çok önemli bir alan olduğunun altını çizen Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise, “Biz Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biriyiz. Bu konumumuzun verdiği sorumlulukla dünyaya, ülkemize ve insanlara fayda yaratma amacı etrafında faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Bizim gibi köklü, güçlü ve lider markaların, toplumsal sorunlara çözüm üretmesi, dünyamızın geleceğine katkı sunması ve gelişime öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vestel olarak spora ve sporcuya bugüne kadar desteklerimiz artarak devam etti. İş birliği yaptığımız spor dallarının, bulunduğu noktadan daha ileriye gitmesini hedefliyoruz. Bundan sonra da bu anlayış ile Voleybol, Jimnastik, Futbol, Hentbol, Yelken, Espor gibi farklı spor dallarını ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Caddebostan Parkı'na 'Vestel Voleybol Sahası'

Filenin Sultanları uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandırırken Vestel bu coşkuyu artıracak bir hamlede bulundu. Caddebostan Parkı'na kurulan Vestel Voleybol sahası dileyen herkesin kullanımına açık. Ağustos ayının sonuna dek açık kalacak saha, Vestel'in öncülüğünde Voleybol Milli Takımı için bestelenen 'Biz Voleybol Ülkesiyiz' marşıyla voleybol tutkunlarını karşılıyor.

“Cimnastikte de dünya markası olacağız”

Türkiye'de en başarılı sporun voleybol, en gelecek vadeden sporun ise cimnastik olduğunu belirten Güler, “Voleybolda olduğu gibi diğer sporlarda da dünya markası olacağımıza inanıyoruz. Voleybolda imza attığımız başarıları cimnastikte de göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Gençlerimiz Türkiye'nin daha önce tatmadığı başarıları kucakladı. Daha fazla desteğe ihtiyaçları var, Vestel olarak onların yanındayız. Türk cimnastiğinin daha da ileri gitmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu ile omuz omuza çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yelkencilerin de yanında

“Dünyanın 157 ülkesine ihracat yapan bir teknoloji devi olarak ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ediyoruz. Teknolojide, spor ve sanatta ülkemizin dünya markası olmasını amaçlıyoruz. Biliyoruz ki dış dünyaya açılan yüzümüz spor sayesinde parlayacak. Bu farkındalıkla sadece voleybol ve cimnastik değil, sporun her alanında varız. Son olarak yelken sporunu da yatırım alanlarımıza aldık. 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışıp tarihe geçen milli sporcularımız Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ı da sponsorluğumuzla destekliyoruz” şeklinde konuşan Ergün Güler, sporcularına yürekten inandıklarının altını çizdi.