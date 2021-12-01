“Erkek Aklı - Oksimoron” adlı tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü oyuncu Emre Karayel'in rol aldığı ‘Erkek Aklı-Oksimoron' tiyatro oyunu Kartal'da sahnelendi.

Tiyatro Yeniden tarafından sahneye konan, Robert Dubac'ın yazdığı ve Dersu Yavuz Altun tarafından yönetilen “Erkek Aklı – Oksimoron ” adlı tiyatro oyunu Emre Karayel'in oyunculuğu ile Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde tiyatro severler ile buluştu. Salona girişte pandemi kuralları gereği HES kodu sorgulaması ve ateş ölçüm kontrolü yapıldı.

Oyuncu Emre Karayel'in performansı seyircilerden tam not aldı

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik komedi türündeki oyunda; erkek aklı ile kadın aklının farkların yanı sıra erkek beyninde meydana gelen değişimler mizahi bir dille sahnelendi. Emre Karayel'in bazen bir çocuk, bazen kadın, kimi zaman yaşlı bir amca veya babaanne, bazen de bitirim bir delikanlıyı canlandırdığı oyun ayakta alkışlandı. Yoğun ilgi gören ve seyircileri kahkaha krizlerine sokan oyun, Kartallı vatandaşlardan tam not aldı. Erkek beynindeki işleyişi ve meydana gelen kimyasal değişimleri mizahi bir dille anlatarak kadınların beynindeki mekanizma ile karşılaştıran Karayel'in oyunculuğu göz doldurdu. Mizahi bir dil kullanan ve çeşitli karakterleri de canlandıran Karayel, zaman zaman seyirci ile de komik diyaloglar kurdu.

Seyircilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda Kartal Belediyesi Meclis üyesi Yasin Ünder ve Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi tarafından oyuncu Emre Karayel'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, Kartal heykelciği takdim edildi.