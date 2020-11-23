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Erkek giyiminde yıl sonu indirimleri uygulanıyor

Sene sonuna yaklaştığımız bu zamanlarda giyim markalarından indirim duyuruları gelmeye başladı.



Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, her yıl beklenen indirim günlerine özel bu yıl ‘Yıldız Cuma' kampanyası gerçekleştiriyor. Markadan yapılan bilgilendirmeye gore, 27 Kasım Cuma gününe özel yeni sezon ürünleri özel fiyatlarla erkeklerle buluşturulacak.



Marka, yeni sezon koleksiyonunda yer alan paltodan kabana, kazaktan sweatshirt modellerine, jean pantolondan takım elbiseye kadar çok sayıda ürünü, yüzde 70'e varan indirime ek sepette yüzde 15 indirim fırsatı ile sunacak.

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