Erkek Kata Milli Takımı Lizbon'da finalde

Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabının ilk gününde Erkek Kata Milli Takımı finale yükseldi. Kadınlar katada ise Dilara Bozan ve kadınlar komite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu da pazar günü bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabı Altice Arena'da başladı. 87 ülkeden 740 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun ilk günü sabah seansında tatamiye çıkan milliler bir final bir de üçüncülük maçı yapma şansı yakaladı.

Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı grubunda 26.26 puan topladı ve ilk sırayı alarak finale yükseldi. Erkek Kata Takımı pazar günkü finalde Avrupa Şampiyonu Fransa ile mücadele edecek. Kadınlar katada başarılı performanslarla yarı finale gelen Dilara Bozan, yarı final grubunda 25.8 puanla Japon Hikaru Ono'nun gerisinde kaldı. Bozan pazar günü bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Kadınlar 50 kiloda dünya sıralamasında birinci sırada bulunan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantileyen Serap Özçelik Arapoğlu, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda ev sahibi ülkeden Catarina Rodrigues'i 2-1 yendi. Üçüncü turda ezeli rakiplerinden Alexandra Recchia'ya 4-1 kaybeden Arapoğlu, Fransız karatecinin de yarı finalde yenilmesiyle madalya şansını kaybetti.

Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar komite 61, 68, +68, erkekler kumite 84 ve +84 kilo müsabakaları yapılacak.