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Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın programı belli oldu

Ankara’da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası, müsabaka programı belli oldu.

Ankara'da 13-17 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Erkekler Basketbol Türkiye Kupası, müsabaka programı belli oldu.


Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda bu yıl Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da 13-17 Şubat'ta Ankara'da oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.


Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:



13 Şubat Çarşamba


17.00 Türk Telekom - Galatasaray (2. müsabaka)


20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (1. müsabaka)



14 Şubat Perşembe


17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol (3. müsabaka)


20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (4. müsabaka)



16 Şubat Cumartesi


16.00 3. müsabaka galibi - 4. maç galibi


19.00 1. müsabaka galibi - 2. müsabaka galibi



17 Şubat Pazar


19.00 Final

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