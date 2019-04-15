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Erkekler evde en çok alışverişe zaman ayırıyor

Türkiye’deki erkeklerin ev işlerinde en çok neye zaman harcadığı belli olurken, alışverişe zaman ayıran erkeklerin oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Türkiye'deki erkeklerin ev işlerinde en çok neye zaman harcadığı belli olurken, alışverişe zaman ayıran erkeklerin oranı yüzde 25 olarak belirlendi.



Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, erkeklerin evde nelere zaman harcadığına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, alışverişe zaman ayıran erkeklerin oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bahçe ve hayvan bakımına zaman ayıran erkeklerin oranı ise yüzde 18 olarak görülürken, çocuk bakımı ve gıda yönetimine zaman ayıran erkeklerin oranı yüzde 17 olarak saptandı. Bunun dışında erkeklerin zaman ayırdığı diğer işlerin arasında hane bakımı, inşaat/tamirat ve yetişkin aile ferdine yardım olduğu gözlendi.



PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, bu yıl içerisinde alışveriş alışkanlıklarıyla alakalı 34 bin 198 haber yansıması tespit edilirken ev işleriyle alakalı bin 698 haber çıkışının olduğu görüldü.

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