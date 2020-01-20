Erkeklere özel kayak temalı tasarımlar

Beymen Club 2020 Kış Erkek Koleksiyonu'nda kayak temalı sweatshirtler ve jakarlı yün triko kazaklar dikkat çekiyor.

Farklı tarz ve renklerin birleşimiyle zenginleşen Beymen Club 2020 Kış Erkek Koleksiyonu, doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından esinlenen casual tasarımları ile modern erkekler için konforlu, güncel ve rahat stili ile dikkat çekiyor.

Koleksiyonun gözde parçaları arasındaki kayak temalı sweatshirtler ve jakarlı yün triko kazaklar, kar taneleri, dağcı sembolleri, çam ağaçları ve karlı şehir manzaraları ile zenginleşerek hafta içi ve haftasonları için özgür kombin seçenekleri sunuyor. Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde ise parlak puf montlar, triko detaylı duffle kabanlar, kapüşonlu blazerlar ve uzun paltolar öne çıkarken, degrade ekose gömlekler ve triko ceketler dikkat çekiyor.