Erkekleri tuzağa düşüren Özbekistan uyruklu kadın yakalandı

İstanbul'da internet ortamında yabancı uyruklu erkekleri tuzağa düşürerek paralarını çalan Özbekistan uyruklu kadın ile suç ortağı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Libya vatandaşı S.A., Sulukule evlerinde bulunan dairesine gelerek kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyulduğunu söylemesi polisi alarma geçirdi. Libya vatandaşı S.A.'nın ifadesine başvuran polis, şüphelilerin taktiğini belirleyerek yakalama çalışması başlattı. S.A. polis verdiği ifadede, “İnternet üzerinden tanıştığım kadınla evde otururken kapı çaldı, açtığımda polis olduklarını söyleyen 4 erkek içeri girdi. Bana yanımdaki kadını aradıklarını ve evde arama yapacaklarını söylediler. Aramanın ardından kadını da alarak evden ayrıldılar. Kontrol ettiğimde paramın hepsinin çalındığını anladım” dediği öğrenildi. Alınan ifadenin ardından şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kendisini polis gibi tanıtarak kadını alarak çıkan şüphelilerin arkadaşı olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde kadın eve geldikten sonra suç ortaklarının bina çevresinde bulunduğunu tespit etti.

Özbekistan uyruklu kadın ve suç ortağı yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli kadının Özbekistan uyruklu Mustrary S. ile suç ortaklarının kimliklerini belirledi. Şüphelilerin gidebilecekleri adresleri kontrol eden ekipler, Mustrarry S. ile suç ortaklarından Murat A.'yı Kadıköy, Şemsettin Günaltay Caddesinde bulunan evde yakaladı. Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Özbekistan uyruklu kadının 4 dil bilen üniversite mezunu olduğu belirlendi.

Emniyette yapılan sorgulama işleminde Özbekistan uyruklu kadının 4 dil bildiği ve Üniversite mezunu olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda kadının internette tanıştığı erkeklerin evine giderek ilişkiye girdiği ve evde para olup olmadığını kontrol ederek suç ortaklarına bildirdiği öğrenildi.

Özbekistan uyruklu kadın ve suç ortağı tutuklandı

Emniyette yapılan işlemlerde şüphelilerin aynı taktikle yabancı uyruklu 6 kişiyi gasp ettikleri belirlendi. Şikayetlerin olmamasından dolayı 6 olan sayının, şikayetlerin olmasıyla artabileceği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Özbekistan uyruklu Mustrarry S. ve suç ortağı Murat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.