İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erkeklerin kış tarzını tamamlayan eşofman takımları raflarda

Havalar soğudu, erkekler için kışlık eşofman takımları da raflardaki yerini aldı.


Hazır giyim markası DeFacto, kış sezonu için özel olarak hazırladığı Erkek Comfort Zone Koleksiyonu'yla, enerjik ve stil sahibi eşofman ve ev giyim seçenekleri sunuyor. Hem tarz hem rahat parçaları bir araya getiren koleksiyonda; eşofman takımları, bisiklet yaka sweatshirtler ile fit kesimli eşofman altları öne çıkıyor.


Pamuk gibi doğal ve yumuşak kumaşlardan hazırlanan parçalarda, sezonun ruhuna uygun olarak siyah, gri, lacivert renklerinin yanında mint ve beyaz tonlarının da hakimiyeti yaşanıyor. Sportif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap eden tasarımlar, modern ve şık dokunuşlardan vazgeçemeyen erkeklerin öncelikli tercihlerinden oluyor.


Erkek Comfort Zone Koleksiyonu markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında, satışa sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.