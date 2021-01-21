Erkeklerin kış tarzını tamamlayan eşofman takımları raflarda

Hazır giyim markası DeFacto, kış sezonu için özel olarak hazırladığı Erkek Comfort Zone Koleksiyonu'yla, enerjik ve stil sahibi eşofman ve ev giyim seçenekleri sunuyor. Hem tarz hem rahat parçaları bir araya getiren koleksiyonda; eşofman takımları, bisiklet yaka sweatshirtler ile fit kesimli eşofman altları öne çıkıyor.

Pamuk gibi doğal ve yumuşak kumaşlardan hazırlanan parçalarda, sezonun ruhuna uygun olarak siyah, gri, lacivert renklerinin yanında mint ve beyaz tonlarının da hakimiyeti yaşanıyor. Sportif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap eden tasarımlar, modern ve şık dokunuşlardan vazgeçemeyen erkeklerin öncelikli tercihlerinden oluyor.

Erkek Comfort Zone Koleksiyonu markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında, satışa sunuluyor.