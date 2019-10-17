Erken tespit edilen meme kanserinde iyileşme oranı yüzde 98

Sibel Karaaslan, erken tespit edilen meme kanserinde iyileşme oranının yüzde 98 olduğunu belirtti.

01-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle “Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Önemi” konulu bir seminer düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Sibel Karaaslan, salonu dolduran kadınlara sunum yaptı. Karaaslan şöyle konuştu: “Memenin süt bezleri ile kanalları döşeyen hücrelerin kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir. Kadınlarda görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Öyle ki her 8 kadından birinde görülüyor. Yıllar içinde meme kanseri ile mücadelede önemli mesafe kat edildi. Özellikle erken teşhisin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Erken teşhis ile yüzde 98 tedavi edilebilme şansı bulunuyor. Kanser tarama işlemini KETEM'de (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve aile hekiminizde ücretsiz yaptırabilirsiniz.”

Bağcılar Belediyesi çalışanları pembe kurdele taktı

Karaaslan, meme kanserindeki riskleri artıran etkenleri ise; kadın olmak, aile öyküsü, geçirilmiş meme kanseri öyküsü, yüksek yağlı diyet, obezite, sigara kullanma, uzun süre hormon kullanımı olarak sıraladı. Karaaslan, davetlilerin yönelttiği soruları da cevapladı. Ayrıca etkinlikler kapsamında Bağcılar Belediyesi kadın çalışanları da farkındalık oluşturmak amacıyla pembe kurdele taktılar.